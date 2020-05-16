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Главные автопарки страны: стало известно, во сколько обходятся украинцам авто чиновников и депутатов
Несмотря на усилия чиновников и депутатов скрыть свои реальные доходы, для многих украинцев вряд является секретом то, что они — люди далеко не бедные. Но при этом, что не менее важно, продолжают пользоваться рядом льгот и привилегий от государства, в том числе и бесплатными автомобилями.
Журналисты издания «Схемы» решили выяснить, в какую «копеечку» обходится налогоплательщикам содержание «элитных» автопарков чиновников, и какие в них находятся авто.
Для этого они направили в ключевые украинские государственные институции запросы с вопросами о количестве авто, их марки и суммы из госбюджета, которые тратятся на их содержание.
В итоге из Верховной Рады, Офиса президента, Кабмина и отдельных министерств, а также Офиса генпрокурора, Нацполиции и ГБР были получены следующие ответы.
Согласно полученным журналистами данным, почти две сотни автомобилей насчитывает автопарк Верховной Рады Украины — по состоянию на 1 мая 2020 года их насчитывалось 187. Более чем половина из них — это легковые автомобили: Mercedes, Toyota, Volkswagen, Škoda и тому подобное. Хотя, кроме них, на балансе в автобазе Верховной Рады есть автобусы, грузовики и даже спецмашины для перевозки горючего и уборка тротуаров. Содержание такого автопарка обходится государству в десятки миллионов: в 2018-м на это ушло почти 18 миллионов гривен, в 2019-м — около 20 миллионов. А на первые четыре месяца этого года — 4,6 миллиона гривен.
Еще два десятка авто закреплены за Советом нацбезопасности и обороны Украины. Большинство — легковые автомобили Škoda Superb и Volkswagen Passat. Но в этом автопарке также есть и несколько внедорожников и грузовое авто Iveco Trakker. Примечательно, что на обслуживание этих 20 автомобилей в течение последних двух лет ведомство тратило свыше 2 миллионов гривен ежегодно (почти 2,2 млн грн, в 2018-м и свыше 2,3 млн грн, в 2019-м). А за январь-апрель 2020-го на это ушло почти пол миллиона.
Несколько больше авто находится на балансе автобазы президента — 232. Срединих- Мercedes-Benz, Range Rover, BMW, Toyota, Volkswagen, Škoda иFord.
В Кабинете министров Украины журналистам не дали ответ об общей численности их автопарка, отметив, что это «требует сбора информации среди значительного количества данных». Вместе с тем журналисты получили информацию от ряда украинских министерств об авто, закрепленные за ними.
Так, согласно данным Министерства иностранных дел, у них на балансе есть одиннадцать автомобилей — от почти 20-летних Mercedes до относительно новых микроавтобусов на базе Ford Tourneo, выпущенных в прошлом году. И даже собственная тротуароуборочная машина. При этом в МИД детализировали расходы на автопарк, включив в суммы не только обслуживание и ремонт автомобилей, но и страхования и расходы на топливо. Таким образом, затраты на это составили почти 950 тысяч грн, в 2018-м и около 860 тыс грн в 2019-ом.
Также ряд министерств ответили журналистам, что вообще не имеют в своем распоряжении служебных автомобилей — в частности, это Министерство цифровой трансформации, Министерство социальной политики, Министерство молодежи и спорта.
В Министерстве инфраструктуры также сообщили «Схемам», что не имеют на балансе служебных автомобилей — и в то же время отметили, что по договорам с госпредприятием «Укрсервис Минтранса» о транспортном обслуживании ведомство пользовалось Toyota Avalon 2008 года выпуска. И за это министерством было оплачено 429 тысяч гривен в 2018-м, 199 тысяч гривен в 2019-м и еще 199 тысяч гривен в 2020-ом.
А в Министерстве внутренних дел не ответили по существу запроса — зато сообщили, что продлили срок его рассмотрения.
В отличие от перечисленных выше министерств и госструктур, потребность силовых органов в большом количестве транспортных средств непосредственно связана со спецификой их функций и обязанностей. Особенно это касается Национальной полиции Украины.
Согласно полученным журналистами данным, совокупное количество автомобилей на балансе, в том числе закрепленных за ее территориальными органами, приближается к 20 тысячам. Впрочем, это единственная цифра, которую в Нацполиции смогли назвать журналистам. Информацию относительно марок и годов выпуска автомобилей, а также затраченных на их содержание средств там предоставить не смогли — из-за того, что «до центрального органа управления полиции ведение учета такой информации не принадлежит и учет таких данных не осуществляется». Поэтому по этим данным там посоветовали обращаться в конкретных территориальных органов полиции — потому что «они являются юридическими лицами и самостоятельно распоряжаются имуществом».
Не предоставили журналистам данные о свой автопарк пока в Службе безопасности Украины.
А в Государственном бюро расследований не ответили ни на один из вопросов содержательно — зато отписали, что «основания для удовлетворения запроса на информацию отсутствуют». В отношении служебных автомобилей ведомства там ответили, что «запрашиваемая информация относится к информации с ограниченным доступом». А по поводу потраченных на свой автопарк средств отметили, что это публичная информация, но она «не создана в том виде, в котором спрашивается», отметив, что это потребует дополнительных действий для обработки данных. И также не оказали ее.
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Главные автопарки страны: стало известно, во сколько обходятся украинцам авто чиновников и депутатов
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