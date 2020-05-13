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Украина

Рада разрешила скрывать доходы честно: закон о «бастардах» принят

20:02 13 мая 2020
Рада
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

На внеочередном заседании парламента нардепы приняли за основу законопроект, предусматривающий исключение из числа членов семьи субъекта декларирования детей, которые с ним не проживают.

За проект закона проголосовали 244 нардепа. Сейчас госслужащие обязаны декларировать не только свои доходы, недвижимость, автомобили и драгоценности, но и то, что принадлежит членам их семей. Новый законопроект № 3355−1 дает чиновникам возможность не вносить в декларацию имущество, которое записано на несовершеннолетних детей, если они не проживают с декларантом.

Ранее сообщалось, что лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко недавно задекларировала около 150 миллионов гривен, в результате она стала официальным долларовым миллионером. Значительным поступлением стала «компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011−2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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