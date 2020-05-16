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России предъявят доказательства: Украина расскажет в ОБСЕ о российских снайперах-убийцах на Донбассе

Члены делегации нашей страны подробно расскажут на следующем заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене об участии в войне на Донбассе подразделения снайперов ФСБ России, использующих в том числе и французское оборудование.

Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает Укринформ.

«Недавно Украине удалось получить очередное и безоговорочное доказательство непосредственного участия России в войне на Донбассе — видео работы снайперского подразделения ФСБ РФ во время огневого поражения украинских воинов на Донбассе в феврале 2020 года. Подробную информацию по этому поводу мы предоставим делегациям стран-участниц во время следующего пленарного заседания Форума безопасности сотрудничества», — сказал он.

Планируется, что будут раскрыты имена, фамилии и должности военнослужащих РФ, причастных к убийствам украинских военнослужащих.

Также дипломат отметил, что ранее делегация Украины уже обращала внимание иностранных партнеров на активное развертывание Россией снайперских групп на Донбассе, в частности, за счет боевиков, прошедших курсы подготовки снайперов в учебных центрах Южного военного округа ВС РФ.

Напомним, что на днях Объединенным силам удалось получить видео работы подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации, снятое непосредственно самими российскими спецназовцами во время огневого поражения украинских воинов.

По данным штаба ООС, эта группа снайперов ФСБ 27 февраля убила украинского воина — младшего сержанта Владимира Федченко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что часто причиной активизации путинских снайперов на Донбассе становится «сдача экзамена» выпускниками школ убийц. Обычно они применяют изуверские тактики для того, чтобы выманить украинских бойцов из укрытия, где они становятся жертвами пуль из снайперских винтовок.

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