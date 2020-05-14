Российские снайперы убивают украинцев на Донбассе с помощью французского оборудования (фото)

Украина

На Донбассе спецназ ФСБ России применяет для убийства украинцев бинокли Sagem JIM LR производства Франции. Об этом в Facebook пишет главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов. По словам главы российского МИДа Лаврова, все оружие у боевиков на Донбассе не российское, а контрабандное.

Бутусов отметил, что 7 мая было опубликовано видео экипировки российского спецназа на донбасском фронте. На видео заметна современная военная радиосвязь, мобильная система РЭБ для борьбы с дронами и другие виды вооружений, выдающие российский спецназ.

Кроме того, на видео есть самая дорогая деталь экипировки спецназа ФСБ. Это многофункциональный тепловизионный бинокль JIM LR компании Sagem (Франция), который официально закупался Российской федерацией, и состоит на вооружении спецназа ФСБ и спецназа Службы безопасности президента Путина в составе Федеральной службы охраны.

«Sagem Jim LR — это один из самых современных и качественных приборов наблюдения поля боя, который входит в комплект экипировки современной французского бойца FELIN. На гражданском рынке такое не купишь — это только официальные военные поставки», — пишет журналист.

Бинокль имеет дневной и ночной каналы наблюдения, лазерный дальномер, магнитный компас, GPS-приемник и лазерный указатель.

Он позволяет обнаруживать машину на дистанции до 18 километров, и человека на дистанции до 7 километров. При этом автоматически определяются свои координаты и координаты цели, дистанция, азимут, и мгновенно передаются на другие устройства, с которыми прибор коммутируется. У бинокля дистанционный модуль управления, снайпер может не выглядывать для наблюдения из окопа.

Стоимость бинокля JIM LR с охлаждаемой матрицей, для длительного наблюдения — около 80 тысяч евро.

К сожалению, приборов класса Sagem JIM LR на вооружении украинских спецподразделений буквально несколько единиц, системных закупок нет, отмечает Бутусов.

Напомним, 3 мая пророссийские боевики обстреляли село Павлополь в Волновахском районе Донецкой области. При осмотре места происшествия была обнаружена авиационная неуправляемая ракета типа НУР-80, дальностью около 2 км, находящаяся на вооружении России.

«ФАКТЫ» сообщали о гибели троих украинских военнослужащих на Донбассе 13 мая, один из них был убит российским снайпером.







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