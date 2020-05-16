- 06:15 Нардепа Дубинского не пустили на эфир к Шустеру, где обсуждали проблемы энергорынка
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Нардепа Дубинского не пустили на эфир к Шустеру, где обсуждали проблемы энергорынка
Вечером в пятницу, 15 мая, народного депутата от «Слуги народа» Александра Дубинского не пустили в студию, где шли съемки в прямом эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», на котором любят бывать известные политики.
Об этом сообщил сам нардеп Дубинский.
Около 20:30 Дубинский написал в своем Facebook, что едет к Шустеру.
«Изначально мне предлагали включиться на всю программу по скайпу, но я считаю, что такая важная тема, как тарифы для людей не может обсуждаться с и.о. министра энергетики иначе, чем лицом к лицу», — написал нардеп.
А через 2 часа опубликовал пост о том, что его визит на ТВ сорвался.
«Савик Шустер обо@рался и в студию меня не пустил. А я так хотел рассказать, как его владелец (Ринат Ахметов — Ред.) на@бывает каждую украинскую семью при помощи и.о. министра энергетики Буславец. В студии остались одни прикормленные негодяи, которые вам сейчас оправляют понижение мощностей АЭС и самый высокий тариф на зелёную энергетику в мире», — заявил Дубинский.
Депутат также разместил собственный снятый телефоном видеорепортаж о том, как его не пустили на ток-шоу.
Свой недопуск на программу Шустера он связал с нежеланием хозяина телеканала «Украина» Рината Ахметова допустить озвучивание на ток-шоу альтернативной точки зрения.
В свою очередь Савик Шустер обвинил Дубинского в провокации, вранье и пиаре. Он сказал, что его студия готовила включение Дубинского по скайпу, так как по условиям карантина, только 8 человек могут находиться одновременно в помещении студии. Но Дубинский, по мнению Шустера, ради пиара решил устроить скандал и вместо выхода в эфир по скайпу приехал в студию, куда его и не пустили.
В эфире обсуждали состояние энергетической отрасли Украины, энергоблоки на украинских АЭС, будущее у «зеленой» энергетики в Украине, цены на электроэнергию.
Как известно, в Украине сейчас падает потребление электричества и правительство приняло решение снизить производство атомной электроэнергии. Дубинский и ряд других депутатов, которых связывают с олигархом Игорем Коломойским, заявляют, что это сделано в угоду интересам Рината Ахметова, который владеет тепловой генерацией, а она намного дороже атомной. Также в этом обвиняют правительство и Ахметова прозападные депутаты (так называемые «соросята»).
Нардепы даже подписали обращение к правительству с требованием не снижать производство атомной энергии.
В тоже время, правительство опровергает обвинения и заявляет, что атомная генерация снижается из-за падения энергопотребления в Украине.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что премьер Денис Шмыгаль пообещал, что правительство не будет повышать цену электроэнергии для населения в этом году в рамках преодоления кризиса в энергетической отрасли и намерено выработать ряд решений, чтобы цены на электричество для промышленности не были выше прошлогодних.19
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!