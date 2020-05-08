Конец карантина? Конец войны? Прямая трансляция шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Украина

Готова ли Украина к смягчению карантина? Почему мэры некоторых крупных городов бойкотируют решение центральной власти? Эти вопросы обсуждаются в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

В программе принимают участие первый и пятый президенты Украины Леонид Кравчук и Петр Порошенко, глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, лидер «Батьківщини», Юлия Тимошенко, глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, мэры крупных украинских городов.

Напомним, на одном из апрельских эфиров на передаче Савика Шустера был президент Зеленский. Тогда в программе также обсуждали карантин, который ввели из-за коронавируса, и празднование Пасхи в условиях пандемии.

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