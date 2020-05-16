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Спорт

«Не надо делать трагедии из смерти 200 человек»: глава украинского биатлона удивил заявлением о коронавирусе

13:17 16 мая 2020
Владимир Брынзак
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поделился своим мнением о ситуации с коронавирусом в нашей стране, несколько удивив своим заявлением.

«Дело не в том, верю я или не верю в коронавирус. Есть цифры. За два месяца в Украине умерло 100 тысяч человек, из них от коронавируса — 200 человек. Достаточно включить здравый смысл, чтобы понять, что здесь что-то не так. Но все верят.

Я и сейчас скажу и буду врагом. Да, беречься не помешает. Мою руки, пользуюсь антисептиком. Этого достаточно. Не надо делать трагедию из смерти 200 человек на 40 миллионов населения.

От алкоголизма в то же время умерло 6000. А риски, сколько будет самоубийств из-за того, что людей закрыли дома, кто-то посчитал? Люди сидят в хрущевках, в комнатах с плесенью и грибком, и не могут выйти на улицу, пройтись парком, подышать свежим воздухом и поднять иммунитет. Это нормально?

Об экономических последствиях кризиса я вообще молчу. Как по мне, не было бы интернета, такой бы паники не было", — заявил Владимир Брынзак в интервью glavcom.ua.

Отметим, что по состоянию на 16 мая в Украине зафиксировали 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 497 человек умерли, 4 906 пациентов выздоровели.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист сборной Украины Александр Алиев назвал коронавирус фейком.

Фото Федерации биатлона Украины

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