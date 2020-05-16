Происшествия

Коррупция в вузе или личные обстоятельства: в Одессе расследуют самоубийство студента медуниверситета

Ужасная трагедия случилась в Одессе: найден мертвым третьекурсник национального медицинского университета. В сети распространяется информация о том, что парень пошел на столь отчаянный шаг из-за того, что от него требовали взятку (ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Виннице патрульные спасли от самоубийства беременную женщину).

Об этом, в частности, сообщает помощник народного депутата Ирина Гриб. Она указывает, что ЧП напрямую связано с вузовской кафедрой фармакологии.

«Студент 3-го курса через 15 минут после разговора с завкафедрой покончил жизнь самоубийством. Его одногруппники рассказали, что сейчас в вузе стали требовать непомерные взятки за КРОК (тестовый лицензионный экзамен. — Авт.). Ценник варьируется от 3000 у.е. для украинцев до 5000 у.е. для иностранцев», — указывает Ирина.

Также ходят слухи о предсмертной записке, в которой погибший якобы указывает причиной самоубийства семейные проблемы и неудачную любовь.

Именно на этой версии акцентируют и в администрации медуниверситета, категорически отвергая причастность к трагедии своих преподавателей.

Однокурсники погибшего характеризуют его как скромного, порядочного и не подлого парня. Он был старостой одной из групп на потоке.

Как сообщили в региональном главке Нацполиции, по данному факту начато уголовное производство по статье «Умышленное убийство» (ст. 115 УК Украины), с пометкой «самоубийство». По сведениям полиции, никакой предсмертной записки не обнаружено.

«В настоящее время следствие изучает все возможные обстоятельства и причины, которые могли подтолкнуть молодого человека к столь трагической развязке», — сказали «ФАКТАМ» в полиции.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что стало причиной самоубийства в Антарктиде одного из украинских полярников. Тем временем ученые установили, что длительная изоляции, вызванная пандемией коронавируса, может привести к волне самоубийств.



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