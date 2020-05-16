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Ужин с самой сексуальной теннисисткой мира ушел с молотка за 85 тысяч долларов: фото красотки
Одна из самых красивых теннисисток мира, экс-пятая пятая ракетка мира Эжени Бушар поблагодарила поклонников за участие в благотворительном аукционе All in challenge, который состоялся в поддержку американцев, пострадавших от пандемии коронавируса.
Торги по одной из позиций начались с 2,5 тысячи долларов. Но в итоге заманчивый лот — просмотр матча из ложи Эжени Бушар, совместный ужин и подарки от 26-летней канадской теннисистки — был продан за 85 тысяч долларов.
«Ребята!!! 85 000!!! Вы удивительные!!! Это так сильно поможет нуждающимся людям. Горжусь всеми вами, спасибо, что вместе со мной приняли участие. Лучшие болельщики», — отреагировала на произошедшее Эжени Бушар в Twitter.
Отметим, что нынешняя 328-я ракетка мира Эдени Бушар в 2014 году удивила теннисный мир, за сезон дойдя до полуфиналов на Australian Open и «Ролан Гаррос», а также сыграв в финале Уимблдона.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самозванец, назвавшийся братом Эжени Бушар, арестован полицией.
Фото Instagram, Sports Illustrated260
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