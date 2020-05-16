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Происшествия

В Закарпатье беременная женщина серьезно пострадала в результате нападения своры собак (видео)

15:49 16 мая 2020
В Закарпатье беременная женщина серьезно пострадала в результате нападения своры собак (видео)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В закарпатском Виноградове на 28-летнюю беременную женщину напала стая бродячих псов, пострадавшая получила колото-рваные раны обеих ног. Напомним, ранее в Одессе патрульные были вынуждены стрелять в бойцовского пса, которого на них натравил нетрезвый правонарушитель.

Инцидент в Закарпатье произошел в среду, 13 мая, на улице Тюльпанов.

В момент нападения на руках у женщины был двухлетний сын, а за руку она держала 3-летнюю дочь. Кроме того, следом за женщиной шла пожилая мать.

Оказалось, что собаки содержались на соседней СТО, поэтому отвечать за случившееся предстоит ее администрации, сообщает Mukachevo.net.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказали историю гибели 25-летней женщины в Полтаве, которую растерзала стая бродячих псов. Согласно выводам патологоанатомов, потерпевшая умерла вследствие травматического шока и обильной кровопотери.

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