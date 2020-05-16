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Сын Ксении Собчак поразил талантом Аллу Пугачеву (видео)

16:08 16 мая 2020
Собчак с сыном
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Трехлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон, рождение которого, по словам его матери, стоило ей зубов и волос, восхитил Аллу Пугачеву своим талантом.

Собчак опубликовала видео, на котором Платон танцует и поет «Калинку».

«Я должна сказать спасибо карантину за то, что уже два месяца я каждое утро провожу с моим самым главным мужчиной. Я всегда старалась каждый день выделять ему время до и после работы, но проводить дни и недели напролет — невообразимое счастье, а главное — совсем другое ощущение близости», — подписала видео Ксения.

Поклонники умилились. Они написали, что Платон похож на деда, что он очень симпатичный и светлый мальчик. Пугачева же отметила талант малыша. «Великолепный слух. Поздравляю», — написала она.

Собчак

Напомним, что дети Пугачевой часто радуют ее и Максима Галкина своими талантами и знаниями.

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Собчак с сыном

Сын Ксении Собчак поразил талантом Аллу Пугачеву (видео)

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