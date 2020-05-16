- 16:18 «Боруссия» Д. — «Шальке»: где смотреть онлайн матчи немецкой бундеслиги 16 мая
- 16:08 Сын Ксении Собчак поразил талантом Аллу Пугачеву
- 15:49 В Закарпатье беременная женщина серьезно пострадала в результате нападения своры собак
- 15:49 Пандемия пойдет на спад уже в мае: ученые спрогнозировали новый пик заболеваемости COVID-19 в Украине
- 15:29 Обнародованы результаты вскрытия погибшего в авиакатастрофе Коби Брайанта: что стало известно
- 15:19 Леся Никитюк неприятно удивила поклонников изменениями во внешности
- 15:17 Украина возобновила работу первого пешеходного пункта пропуска на границе с Польшей: что важно знать
- 15:07 Умер старейший в Украине «вор в законе» по кличке Полтава
- 14:57 Европа начинается с "аллергии" на взятки и выброшенного в мусорник окурка, — Зеленский
- 14:45 Следком России нашел украинский след в провокациях с Гитлером и Гиммлером на сайтах "Бессмертного полка"
- 14:06 Пожилая жительница Полтавы пешком отправилась в Киев, потому "надо было срочно"
- 14:01 «У жены случился инсульт, требовалась срочная операция, — и тут у нее выявили коронавирус»
Сын Ксении Собчак поразил талантом Аллу Пугачеву (видео)
Трехлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон, рождение которого, по словам его матери, стоило ей зубов и волос, восхитил Аллу Пугачеву своим талантом.
Собчак опубликовала видео, на котором Платон танцует и поет «Калинку».
«Я должна сказать спасибо карантину за то, что уже два месяца я каждое утро провожу с моим самым главным мужчиной. Я всегда старалась каждый день выделять ему время до и после работы, но проводить дни и недели напролет — невообразимое счастье, а главное — совсем другое ощущение близости», — подписала видео Ксения.
Поклонники умилились. Они написали, что Платон похож на деда, что он очень симпатичный и светлый мальчик. Пугачева же отметила талант малыша. «Великолепный слух. Поздравляю», — написала она.
Напомним, что дети Пугачевой часто радуют ее и Максима Галкина своими талантами и знаниями.114
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Обнародованы результаты вскрытия погибшего в авиакатастрофе Коби Брайанта: что стало известно (фото)
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...