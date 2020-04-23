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6-летняя Лиза Галкина удивила познаниями в искусстве (видео)
Юморист Максим Галкин, запустивший свой онлайн проект шуток о коронавирусе в стиле советских сатириков, похвастался познаниями 6-летней Лизы в искусстве. Он опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором девочка с легкостью называет имена художников, с работами которых знакома.
«Шишкин, Поленов, Серов, Айвазовский, Васнецов, Врубель, Саврасов, Клод Моне. Клод Моне — это «Пруд с кувшинками», — говорит Лиза.
Такая осведомленность дочки впечатлила Галкина. «Я в шоке, реально не знал, что она это знает», — написал он под видео.
Ранее Галкин показал, как дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения и довели ее до слез.
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