6-летняя Лиза Галкина удивила познаниями в искусстве (видео)

Шоу-бизнес

Юморист Максим Галкин, запустивший свой онлайн проект шуток о коронавирусе в стиле советских сатириков, похвастался познаниями 6-летней Лизы в искусстве. Он опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором девочка с легкостью называет имена художников, с работами которых знакома.

«Шишкин, Поленов, Серов, Айвазовский, Васнецов, Врубель, Саврасов, Клод Моне. Клод Моне — это «Пруд с кувшинками», — говорит Лиза.

Такая осведомленность дочки впечатлила Галкина. «Я в шоке, реально не знал, что она это знает», — написал он под видео.

Ранее Галкин показал, как дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения и довели ее до слез.

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