Украина

Украину накроют дожди, за ними придут заморозки: синоптик дала неутешительный прогноз на ближайшие дни

В Украине в ближайшие дни ожидается дождливая погода, а местами возможны заморозки. Такой прогноз дала известный синоптик Наталья Диденко.

«17 мая снова очередной атмосферный фронт будет пролетать над нашей территорией. Сначала дожди будут лить на Западе, Севере, в центральных областях (кроме Днепра и районов), а также в Одесской области», — написала она в Facebook.

По словам Диденко, в течение дня 17 мая дожди будут перемещаться через центральные области Украины и поздно вечером достигнут Харьковской области, Днепра с районами, а уже в ночь на вторник накроют Восток Украины.

«По всему Югу осадки пройдутся лишь к вечеру, однако Крым и южные районы континентального Юга смогут избежать влажной воздушной массы», — прогнозирует синоптик.

По ее словам, ветер завтра будет западного направления, умеренный, а вот 18-го мая изменится на северо-западный и усилится.

«На сильное тепло рассчитывать не стоит, в воскресенье в течение дня ожидается +14 +18 градусов, на юге +18 +22 градуса. Очаг свежей погоды завтра окажется над Винниччиной и северными районами Одесской области — там только +10 +14 градусов», — пишет Диденко.

Синоптик отметила, что май в этом году выдался «капризным и интересным».

«Я даже боюсь сказать вслух, но придется: по предварительным прогнозам, в районе 22−23 мая на Западе, Севере и местами в центральных областях Украины есть вероятность заморозков», — написала она.

В Киеве же воскресенье ожидается с периодическими дождями и умеренной температурой воздуха, +16 +18 градусов. Такой температурный уровень останется на протяжении всей следующей недели.

О том, какая погода ждет украинцев во второй половине мая, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Дожди и температурные качели: синоптики дали прогноз».

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