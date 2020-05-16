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Протестовала без маски: в России задержали раскритикованную Региной Тодоренко актрису
В Москве полиция задержала актрису Агату Муцениеце, которую недавно раскритиковала Регина Тодоренко, спровоцировав огромный скандал.
Но задержали Агату не из-за дел семейных, а за нарушение режима самоизоляции.
Актриса вышла на пробежку и увидела, как люди протестуют против возобновления строительства на ее любимой алее. Муцениеце присоединилась к протестующим, начала снимать все на камеру и спорить с полицейскими. Все это время Агата была без маски.
Актрису забрали в участок, составили административный протокол.
«Вы не поверите, но меня забрала полиция. Мне сказали, что я нарушила закон: мне нельзя было останавливаться на улице и разговаривать», — рассказала Агата.
Кстати, Муцениеце накануне подала документы о расторжении брака с Павлом Прилучным.
Напомним, ранее в России задержали одного из основателей группы «Секрет» Максима Леонидова.85
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