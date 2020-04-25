Неудачная прогулка: музыкант Максим Леонидов попал в полицию

Культура и искусство

В России полиция Санкт-Петербурга задержала одного из основателей группы «Секрет» Максима Леонидова, когда тот гулял в Шуваловском парке на окраине города. Певца доставили в отдел полиции. Об этом написал в Facebook депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

Депутат отметил, что Шуваловский парк не закрывали для посещения. Адвокат Леонидова подтвердил российским СМИ, что певца задержали за прогулку в парке во время режима изоляции. Всего полицейские задержали несколько человек, гулявших в парке.

На Леонидова составили административный протокол о нарушении режима повышенной готовности. Ему грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.

Сам певец сообщил российским СМИ, что он вместе с женой и собакой вышел на прогулку в Шуваловский парк. В какой-то момент их остановили полицейские и доставили в отделение. Леонидов добавил, что сотрудники правоохранительных органов во время задержания были без масок.

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