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Смеялись в лицо и угрожали убить: полицейских обвинили в издевательстве над фронтовыми волонтерами (фото)

19:14 16 мая 2020
Смеялись в лицо и угрожали убить: полицейских обвинили в издевательстве над фронтовыми волонтерами (фото)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Киеве патрульные издевались над волонтерами, которых незаконно остановили на посту «Сосновый бор» (Житомирская трасса) под предлогом о нарушении карантина. Напомним, ранее в Одессе полицейские проявили излишнюю жестокость при задержании подобного «нарушителя».

Об инциденте в сети сообщила Диана Макарова, разместив также подтверждающие фото и видео.

По ее информации, формальным поводом для остановки автомобиля стало отсутствие масок у пассажиров, а также собака в салоне.

В какой-то момент волонтерам даже начали угрожать табельным оружием, сообщает женщина.

По ее словам, полицейские также постоянно использовали нецензурную лексику.

«Похоже, что цель была — просто поиздеваться, чтобы спровоцировать», — допустила автор поста, призвав руководство патрульной полиции и МВД отреагировать на инцидент.

В полиции уже сообщили, что начали служебное расследование, отстранив патрульных от выполнения служебных обязанностей. В случае подтверждения фактов нарушения служебной инициативы их привлекут к дисциплинарной ответственности.

«Проявления подобного поведения при общении с гражданами не могут иметь место в работе патрульной полиции», — заявил глава Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Напомним, ранее стало известно о незаконных обысках у волонтера Маши Бурдун, а также о странном визите участкового к военному волонтеру из Мариуполя Галине Однорог (Маша Украинская).

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