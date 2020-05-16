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Смеялись в лицо и угрожали убить: полицейских обвинили в издевательстве над фронтовыми волонтерами (фото)
В Киеве патрульные издевались над волонтерами, которых незаконно остановили на посту «Сосновый бор» (Житомирская трасса) под предлогом о нарушении карантина. Напомним, ранее в Одессе полицейские проявили излишнюю жестокость при задержании подобного «нарушителя».
Об инциденте в сети сообщила Диана Макарова, разместив также подтверждающие фото и видео.
По ее информации, формальным поводом для остановки автомобиля стало отсутствие масок у пассажиров, а также собака в салоне.
В какой-то момент волонтерам даже начали угрожать табельным оружием, сообщает женщина.
По ее словам, полицейские также постоянно использовали нецензурную лексику.
«Похоже, что цель была — просто поиздеваться, чтобы спровоцировать», — допустила автор поста, призвав руководство патрульной полиции и МВД отреагировать на инцидент.
В полиции уже сообщили, что начали служебное расследование, отстранив патрульных от выполнения служебных обязанностей. В случае подтверждения фактов нарушения служебной инициативы их привлекут к дисциплинарной ответственности.
«Проявления подобного поведения при общении с гражданами не могут иметь место в работе патрульной полиции», — заявил глава Патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Напомним, ранее стало известно о незаконных обысках у волонтера Маши Бурдун, а также о странном визите участкового к военному волонтеру из Мариуполя Галине Однорог (Маша Украинская).151
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Смеялись в лицо и угрожали убить: полицейских обвинили в издевательстве над фронтовыми волонтерами (фото)
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