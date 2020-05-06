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Украина

«Дождались»: известного волонтера пытались допросить из-за поста с «критикой власти»

14:33 6 мая 2020 432
Галина Однорог
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После недавних обысков у волонтера Маши Бурдун полиция заинтересовалась военным волонтером из Мариуполя Галиной Однорог (Маша Украинская) — к ней пришел участковый, чтобы получить «объяснения» по поводу поста в социальных сетях, в котором говорилось, что теперь и представители власти смогут на собственном опыте узнать о состоянии дел в больницах.

По ее словам, в запросе шла речь о посте с «критикой государственных органов власти, который по содержанию похож на провокационный».

«Вот я и „дождалась“, уже и из меня сделали „провокатора“. Встретилась с участковым и он мне показал поступивший запрос, чтобы я дала объяснения. Это относительно моего поста в Facebook, который я написала „слуги“ попали в больницу. То есть, это критика государственных органов и мои действия похожи на провокации», — пишет волонтер на своей страничке в соцсетях и задает риторический вопрос: «Может, я что-то пропустила и у нас уже ввели тоталитарный режим, где запрещается критиковать власть?»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в рамках «дела Майдана» представители Госбюро расследований пришли с обысками народному депутату Украины восьмого созыва Татьяне Черновол.

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