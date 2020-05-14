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Украинцам рассказали, как защитить свои данные от утечки
Главный разработчик мобильного приложения «Дія» Мстислав Баник дал советы пользователям, как уберечь свои персональные данные от «слива» в сеть, где их могут использовать мошенники.
- К цифровым персональным данным нужно относиться очень и очень осторожно, даже больше, чем к информации на бумажных носителях.
- Ваши пароли не должен знать никто, и менять их необходимо не реже, чем раз в месяц.
- Пароли не должны быть одинаковыми для всех ресурсов
- При регистрации на разных платформах используйте разные адреса электронной почты.
- Не регистрируйтесь на сомнительных сайтах, которые заманивают вас квестами по типу «Какой факультет достался бы вам в Хогвардсе».
Также Баник подчеркнул, что «Дія» хранит все данные в закрытом облачном периоде, и доступ к ним пользователи имеют лишь с помощью персонального кода доступа, который никому нельзя передавать.
Напомним, Государственное бюро расследований открыло досудебное расследование по факту утечки информации, содержащей персональные данные граждан, которая была размещена на анонимном Telegram-канале. Согласно предварительным выводам силовиков, к утечке могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД и Государственной миграционной службы.1
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.