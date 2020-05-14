Наука и технологии

Украинцам рассказали, как защитить свои данные от утечки

Главный разработчик мобильного приложения «Дія» Мстислав Баник дал советы пользователям, как уберечь свои персональные данные от «слива» в сеть, где их могут использовать мошенники.

К цифровым персональным данным нужно относиться очень и очень осторожно, даже больше, чем к информации на бумажных носителях.

Ваши пароли не должен знать никто, и менять их необходимо не реже, чем раз в месяц.

Пароли не должны быть одинаковыми для всех ресурсов

При регистрации на разных платформах используйте разные адреса электронной почты.

Не регистрируйтесь на сомнительных сайтах, которые заманивают вас квестами по типу «Какой факультет достался бы вам в Хогвардсе».

Также Баник подчеркнул, что «Дія» хранит все данные в закрытом облачном периоде, и доступ к ним пользователи имеют лишь с помощью персонального кода доступа, который никому нельзя передавать.

Напомним, Государственное бюро расследований открыло досудебное расследование по факту утечки информации, содержащей персональные данные граждан, которая была размещена на анонимном Telegram-канале. Согласно предварительным выводам силовиков, к утечке могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД и Государственной миграционной службы.

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