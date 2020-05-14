26.65 / 26.92 28.63 / 29.10
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Наука и технологии

Украинцам рассказали, как защитить свои данные от утечки

12:20 14 мая 2020
Украинцам рассказали, как защитить свои данные от утечки
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Главный разработчик мобильного приложения «Дія» Мстислав Баник дал советы пользователям, как уберечь свои персональные данные от «слива» в сеть, где их могут использовать мошенники.

  • К цифровым персональным данным нужно относиться очень и очень осторожно, даже больше, чем к информации на бумажных носителях.
  • Ваши пароли не должен знать никто, и менять их необходимо не реже, чем раз в месяц.
  • Пароли не должны быть одинаковыми для всех ресурсов
  • При регистрации на разных платформах используйте разные адреса электронной почты.
  • Не регистрируйтесь на сомнительных сайтах, которые заманивают вас квестами по типу «Какой факультет достался бы вам в Хогвардсе».

Также Баник подчеркнул, что «Дія» хранит все данные в закрытом облачном периоде, и доступ к ним пользователи имеют лишь с помощью персонального кода доступа, который никому нельзя передавать.

Напомним, Государственное бюро расследований открыло досудебное расследование по факту утечки информации, содержащей персональные данные граждан, которая была размещена на анонимном Telegram-канале. Согласно предварительным выводам силовиков, к утечке могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД и Государственной миграционной службы.

1

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Игрушечная военная техника ВСУ

«ВСУ уже в городе»: в сети обсуждают любопытное фото из Донецка

Исследование коронавируса

«Существует множество «нулевых пациентов»: швейцарский ученый раскрыл новые секреты коронавируса

Троллейбус

Как будут возобновлять работу транспорта в Украине после карантина: появилась инфографика

Цыганский барон Николай Богар

Барон закарпатских ромов умер от коронавируса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер