Общество и люди

Геращенко заявил, что полицейских будут бить током, прежде чем допустить к работе с электрошокерами

Полицейские в Украине при задержании преступников вместо дубинок будут использовать электрошокеры. Об этом заявил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«В прошлом году мы получили согласие на использование системы электрошокеров. Сейчас выделены деньги, закупаем электрошокеры. У украинской полиции будет возможность их использовать. Добавлю, что электрошокер — гораздо более щадящий метод остановки правонарушителя, чем использование дубинки. В момент, когда человек сопротивляется полицейскому, последний, сам не желая нанести травму, может попасть в те места, удар по которым наносит лишние страдания. Мы надеемся на то, что в этом году первая партия электрошокеров поступит в полицию», — завил он, пишет «Сегодня».

По словам замминистра МВД, полиция может получить электрошокеры уже осенью этого года. Цена одного такого устройства составляет около 2300 долларов.

«По-хорошему, у каждого наряда полиции должно быть такое спецсредство. Также принято решение, что все полицейские, которые будут допущены к работе с электрошокерами, должны будут получить разряд тока сами, чтобы узнать, насколько это больно. Делается это также для того, чтобы полицейские применяли электрошокер в тех случаях, когда это обосновано», — отметил Геращенко.

Как писали «ФАКТЫ», в последнее время полицию в Украине часто обвиняли в том, что она применяет чрезмерную силу при задержании нарушителей. Так, в Одессе недавно разгорелся скандал вокруг жесткого задержания полицейскими нарушителя.

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