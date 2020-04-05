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В Одессе полицейские грубо «заломали» предпринимателя, якобы нарушившего карантинный режим (видео)
Правительственное постановление об ужесточении карантинных мер вступает в действие по всей Украине с понедельника, 6 апреля. А вечером в субботу, 4 апреля, социальные сети в Одессе буквально взорвало видео, на котором полицейские «наводят порядок» на побережье.
На видео зафиксировано, как двое сотрудников полиции приближаются к ларьку, расположенному на берегу (в районе пляжа «Золотой берег» на Большом Фонтане), и подходят к стоящему рядом мужчине. Один из полицейских строго ему заявляет: «Вы грубо нарушаете правила карантина, и к вам будут применены меры физического воздействия». После мужчины в форме полицейских берут под руки «нарушителя» и силой отводят в сторону. Когда тот пытается выяснить, что все-таки происходит, ему предъявляют претензии в том, что он якобы занимается торговлей.
После «обмена мнениями» правоохранители приступили к задержанию собеседника — повалили его на землю, заломили руки и заковали в наручники. Действовали они предельно жестко, не обращая внимания на замечания случайных прохожих.
В сети возмущены действиями полицейских:
Алена Шмодина: Я видела как 3 экипажа полиции с мигалками гнали по Золотому берегу, что б задержать этого страшного преступника! Нашли крайнего
Ольга Ткач: Вот уроды. Боюсь представить что будет с завтрашнего дня. Это не люди в погонах, даже если не показал документы разве так можно себя вести ?
Уроды просто нет слов…
Алина Плясова: БЕСПРЕДЕЛ ПОЛИЦИИ ОДНОЗНАЧНО.
Наталья Ен: Зато наркота ходит по улицам как по Бродвею и ничего и никто их не трогает. И роют, вскапывают, все ищут клады. А полицаям пофиг, им же надо нормального человека скрутить, поломать.
Дмитрий Горлевой: Полицаи в своем быдлостиле, с тупостью и по беспределу. Как по мне, то за такое превышение должностных нужно их и по дисциплинарке и по уголовке провести. Свидетелей хватает, ещё эспертизу по телесным и моральному вреду провести.
Как сообщили «ФАКТАМ» пользователи Facebook, на видео задержание предпринимателя якобы проводят начальник патрульной полиции Одесской области и его заместитель.
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