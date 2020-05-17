Мир

Найден мертвым китайский посол, который ранее работал в Украине

В Израиле был найден мертвым посол Китая Ду Вэй, его тело обнаружили утром 17 мая в резиденции в Герцлии. Напомним, ранее ООН предупредила о новой глобальной угрозе из-за пандемии коронавируса.

Согласно предварительной версии, которую приводит Newsru.co.il, 58-летний дипломат скончался во сне.

В МИД КНР уже подтвердили факт смерти своего посла.

Ду Вэй прибыл в Израиль в январе 2020 года, а до этого работал послом Китая в Украине.

Ранее от коронавируса скончался иранский дипломат Хади Хосрошахи.

Тем временем Израильский институт биологических исследований создал собственную вакцину против коронавируса COVID-19.

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