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Найден мертвым китайский посол, который ранее работал в Украине
В Израиле был найден мертвым посол Китая Ду Вэй, его тело обнаружили утром 17 мая в резиденции в Герцлии. Напомним, ранее ООН предупредила о новой глобальной угрозе из-за пандемии коронавируса.
Согласно предварительной версии, которую приводит Newsru.co.il, 58-летний дипломат скончался во сне.
В МИД КНР уже подтвердили факт смерти своего посла.
Ду Вэй прибыл в Израиль в январе 2020 года, а до этого работал послом Китая в Украине.
Ранее от коронавируса скончался иранский дипломат Хади Хосрошахи.
Тем временем Израильский институт биологических исследований создал собственную вакцину против коронавируса COVID-19.12
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.