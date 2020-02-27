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- 18:30 Коронавирус ударил по политической элите Ирана: уже есть жертвы
Коронавирус ударил по политической элите Ирана: уже есть жертвы
Сразу несколько высокопоставленных политиков Ирана заразилось смертельно опасным коронавирусом. Ранее в Грузии коронавирус диагностировали у мужчины, который приехал из Ирана.
Liga.net сообщает, что среди заболевших — вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. Также коронавирусом COVID-19 заразился глава комитета парламента Ирана по нацбезопасности и иностранным делам Муштаба Зоннур.
Зафиксирован и смертельный случай — от коронавируса умер бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосрошахи.
Результаты тестов на коронавирус COVID-19 других высокопоставленных чиновников в Иране обещают объявить в субботу.
Президент Ирана Хасан Рухани призвал граждан избегать поездок и массовых собраний.
Как сообщает Власти.Нет, из-за коронавируса Саудовская Аравия закрыла въезд в страну желающим совершить паломничество к городам Мекке и Медине.
Ранее сообщалось, что на лайнере Diamond Princess вдвое выросло число заболевших украинцев — они госпитализированы в японском госпитале.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...