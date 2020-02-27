Здоровье и медицина

Коронавирус ударил по политической элите Ирана: уже есть жертвы

Сразу несколько высокопоставленных политиков Ирана заразилось смертельно опасным коронавирусом. Ранее в Грузии коронавирус диагностировали у мужчины, который приехал из Ирана.

Liga.net сообщает, что среди заболевших — вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. Также коронавирусом COVID-19 заразился глава комитета парламента Ирана по нацбезопасности и иностранным делам Муштаба Зоннур.

Зафиксирован и смертельный случай — от коронавируса умер бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосрошахи.

Результаты тестов на коронавирус COVID-19 других высокопоставленных чиновников в Иране обещают объявить в субботу.

Президент Ирана Хасан Рухани призвал граждан избегать поездок и массовых собраний.

Как сообщает Власти.Нет, из-за коронавируса Саудовская Аравия закрыла въезд в страну желающим совершить паломничество к городам Мекке и Медине.

Ранее сообщалось, что на лайнере Diamond Princess вдвое выросло число заболевших украинцев — они госпитализированы в японском госпитале.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter