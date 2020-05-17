Ведущий эпидемиолог Китая признал, что власти скрывали масштаб вспышки коронавируса

Мир

Власти Уханя, ставшего эпицентром пандемии коронавируса в Китае, умалчивали данные о масштабах вспышки заболевания и называли вспышку «контролируемой». Об этом в интервью CNN заявил ведущий эпидемиолог и пульмонолог страны Чжун Наньшань. Напомним, 10 мая ранее стало известно о новой волне заболевания в Ухане.

По его словам, он лично, прибыв в Ухань 18 января, публично подтвердил, что COVID-19 может передаваться от человека к человеку, хотя чиновники повторяли, якобы доказательств этому нет. При этом они настаивали на том, что количество инфицированных в мегаполисе (41) остается неизменным в течение 10 дней.

После настоятельных расспросов они признали, что по состоянию на 20 января общее число случаев заражения коронавирусом в Ухане достигло 198 человек, а три человека скончались.

В то же время эпидемиолог опроверг теорию американского президента Дональда Трампа и госсекретаря США Майка Помпео о том, что COVID-19 распространился из лаборатории в Ухане. В доказательство он привел слова своего «хорошего друга», вирусолога Ши Чжэнли, которая руководит лабораторией в Уханьском институте вирусологии. По ее словам, в лаборатории нет необходимых для создания искусственного вируса человеческих ресурсов и оборудования.

Напомним, эпидемиолог Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Зуо-Фэн Чжан заявил, что если бы власти Китая приняли меры по противодействию опасности на шесть дней раньше, пациентов и жертв было бы гораздо меньше. О других просчетах китайских властей читайте в статье «ФАКТОВ» «Партийные съезды и жесткая врачебная цензура: главные ошибки Китая в борьбе с коронавирусом».

148

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter