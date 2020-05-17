26.58 / 26.80 28.46 / 28.89
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Ведущий эпидемиолог Китая признал, что власти скрывали масштаб вспышки коронавируса

14:24 17 мая 2020
Ведущий эпидемиолог Китая признал, что власти скрывали масштаб вспышки коронавируса
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Власти Уханя, ставшего эпицентром пандемии коронавируса в Китае, умалчивали данные о масштабах вспышки заболевания и называли вспышку «контролируемой». Об этом в интервью CNN заявил ведущий эпидемиолог и пульмонолог страны Чжун Наньшань. Напомним, 10 мая ранее стало известно о новой волне заболевания в Ухане.

По его словам, он лично, прибыв в Ухань 18 января, публично подтвердил, что COVID-19 может передаваться от человека к человеку, хотя чиновники повторяли, якобы доказательств этому нет. При этом они настаивали на том, что количество инфицированных в мегаполисе (41) остается неизменным в течение 10 дней.

После настоятельных расспросов они признали, что по состоянию на 20 января общее число случаев заражения коронавирусом в Ухане достигло 198 человек, а три человека скончались.

В то же время эпидемиолог опроверг теорию американского президента Дональда Трампа и госсекретаря США Майка Помпео о том, что COVID-19 распространился из лаборатории в Ухане. В доказательство он привел слова своего «хорошего друга», вирусолога Ши Чжэнли, которая руководит лабораторией в Уханьском институте вирусологии. По ее словам, в лаборатории нет необходимых для создания искусственного вируса человеческих ресурсов и оборудования.

Напомним, эпидемиолог Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Зуо-Фэн Чжан заявил, что если бы власти Китая приняли меры по противодействию опасности на шесть дней раньше, пациентов и жертв было бы гораздо меньше. О других просчетах китайских властей читайте в статье «ФАКТОВ» «Партийные съезды и жесткая врачебная цензура: главные ошибки Китая в борьбе с коронавирусом».

148

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ведущий эпидемиолог Китая признал, что власти скрывали масштаб вспышки коронавируса

Ведущий эпидемиолог Китая признал, что власти скрывали масштаб вспышки коронавируса

Северный мост

На Северном мосту в Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу по велосипедистам

Лежал обнаженный в заброшенном доме: в Днепре убили 12-летнего мальчика

Лежал обнаженный в заброшенном доме: в Днепре убили 12-летнего мальчика

Журналистка

Боевики «ЛНР» отличились нелепым фейком о якобы изнасиловании американской журналистки бойцами ВСУ

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер