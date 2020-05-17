Украина

С 18 мая въезд грузовиков в Киев ограничат: что важно знать

С понедельника, 18 мая, Киев ограничивает въезд крупногабаритного транспорта в утренние и вечерние часы. Контроль будут осуществлять на четырех въездах в столицу — на Житомирском, Бориспольском, Одесском и Гостомельском шоссе. Решение связано с ростом пассажиропотока после ослабления карантинных ограничений.

Действовать ограничение будет в утренние и вечерние часы — с 7:00 до 10:00, и с 17:00 до 20:00.

Таким образом в городской администрации намерены добиться уменьшения нагрузки на дороги Киева в часы пик и стабилизировать трафик на период действия карантина до полного восстановления работы общественного транспорта.

Напомним, ранее мэр Виталий Кличко анонсировал постепенное увеличение количества наземного общественного транспорта, чтобы после 22 мая он работал в обычном режиме. При этом он призвал жителей столицы максимально соблюдать правила безопасности в общественном транспорте, поскольку именно там опасность инфицироваться наиболее высока.

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