Украина

Въезд фур в Киев запретят: что об этом известно

В Киев, где после ослабления карантинных мер на улицах образовались огромные заторы, с 18 мая ограничат въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Кличко отметил, что в связи со сложной транспортной ситуацией в столице, будет усилен контроль за въездом в город грузового транспорта. Ограничения будут действовать в пиковые часы: утром — с 7:00 до 10:00, вечером — с 17:00 до 20:00. Ожидается, что это поможет стабилизировать трафик в городе во время пиковой нагрузки.

Запрет на въезд грузовиков будет действовать до полного восстановления работы общественного транспорта, когда на дорогах города станет меньше частных машин. Ограничения будет контролировать полиция.

«Мы постепенно увеличиваем количество наземного общественного транспорта, чтобы после 22 мая он уже работал в обычном режиме. Но, хочу подчеркнуть: соблюдение правил безопасности в нем никто не отменял! Ибо, по словам медиков, более 30% заражений происходят именно в общественном транспорте. Когда люди не держат дистанцию, не надевают маску и перчатки», — напомнил мэр.

Напомним, власти Киева обратилась к правительству с просьбой возобновить работу метро с 25 мая. В Минздраве ответили, что разработаны и утверждены четкие критерии, которые позволят определить готовность к запуску транспорта, в том числе и метро.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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