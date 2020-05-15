26.60 / 26.86 28.54 / 28.99
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Въезд фур в Киев запретят: что об этом известно

13:41 15 мая 2020
полиция
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Киев, где после ослабления карантинных мер на улицах образовались огромные заторы, с 18 мая ограничат въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Кличко отметил, что в связи со сложной транспортной ситуацией в столице, будет усилен контроль за въездом в город грузового транспорта. Ограничения будут действовать в пиковые часы: утром — с 7:00 до 10:00, вечером — с 17:00 до 20:00. Ожидается, что это поможет стабилизировать трафик в городе во время пиковой нагрузки.

Запрет на въезд грузовиков будет действовать до полного восстановления работы общественного транспорта, когда на дорогах города станет меньше частных машин. Ограничения будет контролировать полиция.

«Мы постепенно увеличиваем количество наземного общественного транспорта, чтобы после 22 мая он уже работал в обычном режиме. Но, хочу подчеркнуть: соблюдение правил безопасности в нем никто не отменял! Ибо, по словам медиков, более 30% заражений происходят именно в общественном транспорте. Когда люди не держат дистанцию, не надевают маску и перчатки», — напомнил мэр.

Напомним, власти Киева обратилась к правительству с просьбой возобновить работу метро с 25 мая. В Минздраве ответили, что разработаны и утверждены четкие критерии, которые позволят определить готовность к запуску транспорта, в том числе и метро.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

106

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Северный поток-2

Германия нанесла мощный удар по газопроводу Путина в обход Украины

водолазы достают из реки тело ребенка

На Днепропетровщине утонул школьник: первые детали и фото с места ЧП

Заворотнюк

Семья Заворотнюк отказалась от ее лечения: названа причина

Конституция

Украина категорически отказалась закреплять особый статус Донбасса в Конституции

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер