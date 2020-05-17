Происшествия

Классическая схема: в Херсоне «работницы Пенсионного фонда» выманили у пенсионерки 100 тысяч гривен

С введением карантинных ограничений в Украине увеличивается количество мошеннических схем, авторы которых охотятся за пенсионерами. Так, в Днепровское отделение полиции Херсона обратилась 86-летняя пенсионерка. Она рассказала, что днем к ней домой пришли две женщины, которые представились работницами Пенсионного фонда. Они рассказали, что фонд проводит обмен денег в ходе нынешней «реформы». Бабушка достала из тайника все свои сбережения, которых было ни много ни мало 100 тысяч гривен. Ей взамен дали сверток с «новыми деньгами», которыми оказались сувенирные купюры.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области, решается вопрос об открытии уголовного производства. Мошенниц разыскивают.

Полиция в который раз напоминает, что в настоящее время никакой денежной реформы не проводится, поэтому те, кто предлагает вышеупомянутый обмен денежных купюр, — мошенники.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как «карантинные» макароны и гречка обошлись пенсионерке из Николаева почти в 3 тысячи долларов.

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