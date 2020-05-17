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День ангела Ирины: открытки, поздравления, смс
В понедельник, 18 мая, отмечается память Ирины Македонской. Именно она стала первой женщиной, почитаемой в лике великомучеников. А именины в этот день у Ирины (Арины, Ярины).
«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки для именинниц.
С Днем ангела, Ирочка, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, доченька родная!
***
Ирина, ты всегда веселой будь,
И в именины о плохом забудь.
Ты не печалься, Ира, не грусти,
Заботы все сегодня отпусти.
Желаю много счастья, красоты,
Пускай твои сбываются мечты.
Ты доброй и надежной оставайся,
Своим мечтам и целям предавайся!
***
У тебя, Ирина, праздник,
Поздравления летят,
Дней желаю я прекрасных,
Счастьем светится пусть взгляд!
Пусть любовь живет в сердечке,
Будут рядышком друзья,
Только радостные встречи
В днях грядущих ждут тебя!
***
Милая Ирина,
Тебе добра желаю,
Пусть судьбой твоей
Счастье управляет.
Пусть с улыбки каждый
День начнется твой,
Пусть удача ходит
Следом за тобой.
Пусть любовь и радость
Сердце наполняет.
И тебя счастливее
Пусть в мире не бывает.
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