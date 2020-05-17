День ангела Ирины: открытки, поздравления, смс

Общество и люди

В понедельник, 18 мая, отмечается память Ирины Македонской. Именно она стала первой женщиной, почитаемой в лике великомучеников. А именины в этот день у Ирины (Арины, Ярины).

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки для именинниц.

С Днем ангела, Ирочка, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!



***

Ирина, ты всегда веселой будь,

И в именины о плохом забудь.

Ты не печалься, Ира, не грусти,

Заботы все сегодня отпусти.

Желаю много счастья, красоты,

Пускай твои сбываются мечты.

Ты доброй и надежной оставайся,

Своим мечтам и целям предавайся!



***

У тебя, Ирина, праздник,

Поздравления летят,

Дней желаю я прекрасных,

Счастьем светится пусть взгляд!

Пусть любовь живет в сердечке,

Будут рядышком друзья,

Только радостные встречи

В днях грядущих ждут тебя!

***

Милая Ирина,

Тебе добра желаю,

Пусть судьбой твоей

Счастье управляет.

Пусть с улыбки каждый

День начнется твой,

Пусть удача ходит

Следом за тобой.

Пусть любовь и радость

Сердце наполняет.

И тебя счастливее

Пусть в мире не бывает.

Больше поздравлений для Ирины читайте здесь.

218

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter