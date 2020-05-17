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Мир

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией: в сети смеются

18:32 17 мая 2020
Путин
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Путин, который старается копировать стиль советского диктатора Иосифа Сталина, назвал Россию «отдельной цивилизацией».

«Россия — это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий», — сказал он в интервью, которое показали в эфире росТВ 17 мая 2020 года.

В сети появилась масса комментариев на это высказывание:

Украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Телеграм-канале пишет: «И не поспоришь ведь! Действительно — отдельная от людей цивилизация, отдельная культура, отдельная мораль, отдельные нормы поведения … Даже физиология, судя по боярышнику и стекломою, отдельная — за это, пожалуй, отвечает та самая „лишняя хромосома“. Хорошо бы еще отдельная планета для этой отдельной цивилизации была».

Российский журналист Саша Сотник, который уехал из страны из-за гонений путинского режима, так прокомментировал высказывание главы Кремля: «Скрепопитеки — отдельная популяция пещерной цивилизации».

«Отдельная «Палата #6», — пишет блогер с ником «Голый патриот».

А блогер «Четкий ТАСС» вспоминает историю России, которая была 200 лет под Ордой. 600 лет Россией правили цари немецкого происхождения. А после Октябрьского переворота 1917 года Россия оказалась под «кремлевскими гопниками».

Блогер Юрий Тимофеев пишет в Twitter: «Только такая отдельная цивилизация может терпеть его и его бригаду!!! Мы не цивилизация. Мы мудаки!!!».

Напомним, недавно Владимир Путин рассмешил общественность, заявив, что в России уважают права человека.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Конгрессе США предложили ввести санкции против представителей режима российского президента Владимира Путина, который своими действиями копирует «стиль правления» советского диктатора Иосифа Сталина.

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