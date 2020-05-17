СБУ открыла архивы КГБ о жертвах сталинских репрессий 1937-1938 годов

Украина

По случаю Дня памяти жертв политических репрессий 17 мая, СБУ обнародовала документы из архивов КГБ, в которых содержится информация о судьбах репрессированных украинцев в 1937—1938 годах.

«Жертвами террора 1937−38 годов стали более 260 тысяч украинцев. Большинство из них были расстреляны. А их семьям сообщали о смерти от инфарктов и сердечных приступов. Была даже отдельная директива — с родственниками расстрелянных говорить устно, а дату смерти в справках ставить произвольно, в пределах 10 лет после ареста», — говорится в сообщении СБУ.

Сегодня документы из архивов КГБ доступны онлайн. Информация о судьбе «расстрелянного возрождения» показывает, как скрывалась правда.

В качестве примера в СБУ привели сведения об украинском режиссере Лесе Курбасе, которого расстреляли 3 ноября 1937 года. По документам он якобы погиб в лагерях в 1942-м.

«Через 19 лет после реальной смерти Курбаса в архивах КГБ Архангельской области появился вывод: отменить расстрел из-за отсутствия состава преступления», — сообщили в СБУ.

Напомним, 18 мая — день, когда вспоминают о 180 тысячах крымских татарах, насильственно выселенных с полуострова по приказу Сталина. В память об этой трагической дате в Киеве покажут видео-инсталляцию о преступлениях советской власти и сегодняшней России против крымских татар, а для украинских школьников проведут специальный урок о геноциде коренного населения Крыма.

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