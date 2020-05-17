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Несколько лет отстреливал котов и собак из арбалета: в Херсоне задержали живодера (фото, видео)
В Херсоне полицейские задержали мужчину, который длительное время из арбалета убивал котов и собак. В Виннице к пяти годам тюрьмы приговорили мужчину за избиение собаки.
Вычислить херсонского живодера, проживающего на 2-й Судостроительной улице, помог его сосед. Мужчина поймал убийцу животных с арбалетом и стрелами. Такой стрелой 10 лет назад был убит его кот.
Живодер и не отпирался. Он показал и яд, каким травил животных.
Полиция изъяла арбалет и стрелы, но обыск без решения не проводили.
«Годами у меня и живущих на острове пропадали или умирали домашние животные. За прошлую неделю два чужих мертвых кота нашел в своем дворе. Сегодня нашли в соседском дворе отравленную собаку и 10 щенков. Эту собаку кормила вся улица. Короче живодер пойман. Но полиция все спустит на тормоза. Что с тварью делать?» — написал в Facebook житель Херсона Влад Повод, поймавший живодера и вызвавший полицию.
В беседе с полицейскими 66-летний пенсионер не отрицал, что охотился за бродячими животными и выдал самодельный арбалет со стрелами и начатую упаковку с ядом. Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группа Корабельного отделения полиции, которой передали задержанного и все изъятое.
Напомним, три года назад в Украине принят закон о запрете жестокого обращения с животными. А в феврале 2020 года в первом чтении Рада поддержала закон о дополнительной защите животных. Документом запрещается бить, травить или калечить бездомных животных и домашних питомцев.174
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