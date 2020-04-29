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Присылают «подарок» на день рождения: в сети рассказали о хитрой схеме мошенников
В сети рассказали об очередной мошеннической схеме, которую аферисты проворачивают через почту.
Так, киевлянка Анна поделилась историей о том, как получила ко дню рождения посылку от неизвестного.
«В посылке — поздравительная открытки с днем рождения и подарочный сертификатт на 1500 гривен в ювелирный магазин. Данные отправителя, конечно, мне ни о чем не говорят … Но в интернете нашла информацию о подобных случаях мошенничества. А информации о магазине не нашла. Посылка — с наложенным платежом в 98 гривен и платой за доставку в 51 гривну. Вот так небольшими суммами мошенники выманивают деньги», — написала она в социальных сетях и добавила, что написала заявление в полицию.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве разоблачили почтового вора — мужчина заказывал в интернет-магазинах дорогую технику и обязывался оплатить ее при получении. Однако взяв посылку в руки на почте, он сбегал не расплачиваясь.
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