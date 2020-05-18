Отличный тренер: лабрадор помог хозяину выполнять приседания и прославился в Сети (видео)

Мир

Добродушные лабрадоры помогают своим хозяевам не только справляться с приступами во время болезни, но и всегда готовы прийти на помощь на самоизоляции.

Об одном из таких случаев рассказывает издание «Ридус».

Так, увидев, как хозяин пытается делать упражнения на приседание, милый песик решил, что без его помощи тот никак не справится — к чему эта халтура и жалкая имитация настоящей тренировки?

Ведь так крепкой попы, как у известной певицы, никогда не видать!

Для пущей убедительности лабрадорчик задействовал весь свой «вес», «надавив личным примером» на владельца.

К счастью, все закончилось веселыми «обнимашками» и катанием по полу.

Уведенное впечатлило зрителей ролика.

«Ахах, пес будто говорит: «Давай помогу, а то разъелся на карантине, даже присесть как следует не можешь», «Слабачок, с утяжелителем присесть не смог», «Отличный у него тренер! Добродушный и всегда придет на помощь», — пишут комментаторы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за своей любви к хозяевам собаки даже могут устроить «нечаянные разборки» с женщинами-сердцеедками.

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