Мир

Повредит глаза и кожу: в ВОЗ рассказали, когда лучше воздержаться от дезинфекции

Решив разъяснить жителям различных стран мира типичные заблуждения относительно способов борьбы с коронавирусом, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила не ограничиваться заявлением о возможности заражения при прикосновении к общедоступным поверхностям.

Также в организации рассказали о вреде от одного из способов борьбы с коронавирусом — распыления дезинфицирующих средств, пишет CNN.

Отмечается, что речь идет о распылении дезинфицирующих средств на большой площади в закрытом помещении. Применение распылителя может повредить глаза, кожу и дыхательную систему.

«Распыление или вапоризация определенных химикатов, таких как формальдегид, средств на основе хлора или соединений четвертичного аммония не рекомендуется из-за неблагоприятного влияния на здоровье», — уточнили в организации.

В ВОЗ подчеркнули, что распыление дезинфицирующих средств на улицах также не рекомендуется, поскольку из-за смешения с грязью и пылью они перестают действовать.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве приняли решение проводить дезинфекцию с помощью дронов огромных площадей на заводи (очевидно, к ним пока не поступили рекомендации ВОЗ). Данный метод, считают его создатели, позволяет поднять в воздух 16 литров раствора и за 10−15 минут дезинфицировать до 20 тысяч квадратных метров территории.

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