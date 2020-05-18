26.58 / 26.80 28.46 / 28.89
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Повредит глаза и кожу: в ВОЗ рассказали, когда лучше воздержаться от дезинфекции

3:22 18 мая 2020
Дезинфекция
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Решив разъяснить жителям различных стран мира типичные заблуждения относительно способов борьбы с коронавирусом, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила не ограничиваться заявлением о возможности заражения при прикосновении к общедоступным поверхностям.

Также в организации рассказали о вреде от одного из способов борьбы с коронавирусом — распыления дезинфицирующих средств, пишет CNN.

Отмечается, что речь идет о распылении дезинфицирующих средств на большой площади в закрытом помещении. Применение распылителя может повредить глаза, кожу и дыхательную систему.

«Распыление или вапоризация определенных химикатов, таких как формальдегид, средств на основе хлора или соединений четвертичного аммония не рекомендуется из-за неблагоприятного влияния на здоровье», — уточнили в организации.

В ВОЗ подчеркнули, что распыление дезинфицирующих средств на улицах также не рекомендуется, поскольку из-за смешения с грязью и пылью они перестают действовать.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве приняли решение проводить дезинфекцию с помощью дронов огромных площадей на заводи (очевидно, к ним пока не поступили рекомендации ВОЗ). Данный метод, считают его создатели, позволяет поднять в воздух 16 литров раствора и за 10−15 минут дезинфицировать до 20 тысяч квадратных метров территории.

58

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коридор позора

"Коридор позора": медики устроили необычную акцию протеста для премьер-министра (видео)

Коронавирус

Умерли пятеро людей за день: коронавирус нанес новый удар по Буковине

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози

Развод: брат экс-президента Франции выгнал из дома жену-актрису

Пожар

Найдены без следов насильственной смерти: под Черниговом в пожаре погибли четыре человека

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер