ВОЗ сделала неожиданное заявление о заражении коронавирусом через касание поверхностей

Здоровье и медицина

Всемирная организация здравоохранения неожиданно заявила, что специалистам не известны случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 при прикосновении к общедоступным поверхностям. Об этом говорится в гигиенических рекомендациях ВОЗ, опубликованных 16 мая.

В частности, инфекционисты обращают внимание, что исследования, согласно которым вирус может выжить до семи дней на внешней стороне медицинской маски для лица, до четырех дней на нержавеющей стали и пластике, до двух дней на стекле — были проведены в лабораторных условиях, а не в реальной жизни.

При этом существуют подтвержденные данные о функционировании других коронавирусов, которые выживают на разных поверхностях и человек может быть инфицирован при прикосновении.

Таким образом, дезинфекцию, отмечают в ВОЗ, все же лучше проводить, хотя при этом и не следует распылять дезинфицирующие средства в клиниках, магазинах, офисах и домах, а также на открытом воздухе.

«Дезинфицирующие средства могут быть опасными для людей, а химикаты вроде хлора приводят к раздражению глаз и кожи, расстройствам дыхания и пищеварения», — подчеркнули эксперты.

Напомним, европейский вирусолог Кристиан Дростен, который стал ведущим экспертом по новым инфекционным заболеваниям в Европе, также считает, что дезинфекция улиц городов с помощью автоцистерн, как это делали, например, в Китае, «оказывает на население скорее психологическое воздействие, чем реально способствует сдерживанию распространения инфекции».

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