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Размер имеет значение: в США начались продажи "поддельной груди" для любителей свиданий в сети

4:30 18 мая 2020
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Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Переход во время карантина большого количества людей к работе и общению онлайн подтолкнул сметливых дельцов к расширению перечня оказываемых услуг и товаров. Так, в него были включены прежде невостребованные в большом количестве накладные грудь и мускулы.

Об обновленном ассортименте компаний пишет Vice.

Издание отмечает, что подобного рода товары предлагается использовать для того, чтобы впечатлить своим внешним видом партнера во время онлайн-свиданий в надежде продолжить знакомство после отмены режима самоизоляции.

В частности, потенциальным покупательницам предлагается накладная грудь внушительных размеров по цене от 46 до 66 долларов.

«Мы все знаем, какими неловкими могут быть виртуальные свидания. Общение по веб-камере может быть таким приятным, и, естественно, вам захочется обратить внимание собеседника куда угодно, кроме своей грязной гостиной», — говорится в описании товара.

Также в интернет-магазине доступен «мускулистый костюм», представляющий из себя рубашку в подкладками, которые имитируют накаченные бицепсы и кубики пресса.

«Мускулистый костюм Virtual Date подходит для того, чтобы носить его под одеждой, и создает тонкий и сексуальный образ. Наблюдайте, как челюсти ваших социально отдаленных партнеров падают на пол, когда вы включаете видео, и они видят, насколько вы качок», — отмечает производитель.

Стоимость такого наряда — 45 долларов, но сейчас можно купить за 36 долларов по скидке. Размер представлен только один.

Но в любом случае, конечно, к наряду необходимы мозги и везение — ведь без них никакой костюм не поможет. Пример тому — случай с испанским журналистом: как писали «ФАКТЫ», мачо-ловелас был хорош сам по себе, но все же нарвался на неприятности после того, как его выдала полуголая девушка в кадре. Теперь бедняга вынужден прилагать массу усилий для того, чтобы его карьера не пошла прахом.

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