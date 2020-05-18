- 04:30 Размер имеет значение: в США начались продажи "поддельной груди" для любителей свиданий в сети
- 03:22 Повредит глаза и кожу: в ВОЗ рассказали, когда лучше воздержаться от дезинфекции
- 02:55 Отличный тренер: лабрадор помог хозяину выполнять приседания и прославился в Сети
- 02:23 Умерли пятеро людей за день: коронавирус нанес новый удар по Буковине
- 01:55 Девичника не будет: Наталья Водянова отменила запланированную на лето свадьбу
- 01:38 Найдены без следов насильственной смерти: под Черниговом в пожаре погибли четыре человека
- 00:56 Рекорд эпохи коронавируса: кроссовки Майкла Джордана проданы с аукциона за 560 тысяч долларов
- 00:37 Коронавирус проник в роддом: в Хмельницкой области изолировали все отделение перинатального центра
- 00:09 "Коридор позора": медики устроили необычную акцию протеста для премьер-министра
- 17.05 23:20 Названа величайшая песня в истории «Евровидения»
- 17.05 23:02 Желающих почти нет: медиков из ОРЛО хотят привлечь к борьбе с коронавирусом в России
- 17.05 22:31 Просит деньги, чтобы «расплатиться за молоко»: в Киеве орудует дерзкий мошенник
Размер имеет значение: в США начались продажи "поддельной груди" для любителей свиданий в сети
Переход во время карантина большого количества людей к работе и общению онлайн подтолкнул сметливых дельцов к расширению перечня оказываемых услуг и товаров. Так, в него были включены прежде невостребованные в большом количестве накладные грудь и мускулы.
Об обновленном ассортименте компаний пишет Vice.
Издание отмечает, что подобного рода товары предлагается использовать для того, чтобы впечатлить своим внешним видом партнера во время онлайн-свиданий в надежде продолжить знакомство после отмены режима самоизоляции.
В частности, потенциальным покупательницам предлагается накладная грудь внушительных размеров по цене от 46 до 66 долларов.
«Мы все знаем, какими неловкими могут быть виртуальные свидания. Общение по веб-камере может быть таким приятным, и, естественно, вам захочется обратить внимание собеседника куда угодно, кроме своей грязной гостиной», — говорится в описании товара.
Также в интернет-магазине доступен «мускулистый костюм», представляющий из себя рубашку в подкладками, которые имитируют накаченные бицепсы и кубики пресса.
«Мускулистый костюм Virtual Date подходит для того, чтобы носить его под одеждой, и создает тонкий и сексуальный образ. Наблюдайте, как челюсти ваших социально отдаленных партнеров падают на пол, когда вы включаете видео, и они видят, насколько вы качок», — отмечает производитель.
Стоимость такого наряда — 45 долларов, но сейчас можно купить за 36 долларов по скидке. Размер представлен только один.
Но в любом случае, конечно, к наряду необходимы мозги и везение — ведь без них никакой костюм не поможет. Пример тому — случай с испанским журналистом: как писали «ФАКТЫ», мачо-ловелас был хорош сам по себе, но все же нарвался на неприятности после того, как его выдала полуголая девушка в кадре. Теперь бедняга вынужден прилагать массу усилий для того, чтобы его карьера не пошла прахом.16
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Уже танцует в палате: стало известно, сколько денег боец UFC Фергюсон получил за свои увечья (фото, видео)
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»