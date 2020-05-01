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Виновата самоизоляция: полуголая девушка попала в эфир и выдала своего любовника-журналиста (видео)

1:17 1 мая 2020 55
Алесия Ривас
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Из-за пандемии коронавируса многие школьные заведения вынуждены проводить обучение онлайн, а журналисты — вести прямые эфиры из дома.

И часто этот непривычный способ общения с аудиторией таит в себе сюрпризы, подобные тому, что приключился на днях с испанским журналистом Альфонсо Мерлосом.

Мужчина стал героем скандальных разборов в соцсетях после того, как вышел в прямой эфир, а на заднем плане на несколько секунд появилась его полуголая коллега, телеведущая Алексия Ривас, пишет «Лента.ру» со ссылкой на ABC.

Казалось бы, что необычного в том, что во время дискуссии в передаче Estado de Alarma («Состояние тревоги»), где обсуждаются меры борьбы с коронавирусом, на несколько секунд появилась девушка в бикини — с кем не бывает?

Но дело в том, что мелькнувшая в кадре красотка не была гражданской женой Мерлоса Мартой Лопес!

Сам журналист не видел девушки и никак не отреагировал на ее появление, однако зрители стали активно обсуждать инцидент в соцсетях. Мужчину обвинили в неверности, что многие не одобряют в католической Испании.

После нескольких дней молчания журналист заявил, что расстался с Мартой несколько недель назад и не обманывал ее.

Алексия Ривас

Сама же женщина сказала, что это не так — они распрощались именно после скандального эфира, после звонка Альфонсо.

Как бы там ни было, но, похоже, журналисту придется приложить немало усилий для того, чтобы инцидент не сказался на его карьере.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном казусе во время прямого эфира: корреспондент американского канала ABC News Уилл Рив появился без штанов во время трансляции телепередачи «Доброе утро, Америка». Инцидент также вызвал бурный отклик в социальных сетях.

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