Мир

Не только против гепатита: в Германии назвали препарат, который эффективен в борьбе с коронавирусом

Биохимики и вирусологи Франкфуртского университета имени Гете и университетской больницы заявили о том, что хорошо известный во многих странах мира, в том числе и в Украине препарат рибавирин способен замедлять и даже останавливать размножение вируса SARS-CoV-2.

Статья исследователей опубликована в журнале Nature.

Как известно, данный препарат применяется в терапии гепатита и других вирусных инфекций.

В статье говорится о том, что группа исследователей с февраля культивируют клетки коронавируса SARS-CoV-2, чтобы понять особенности его поведения при заражении человеческого организма. Также одной из задач, поставленных ими, было определить, какие из существующих сегодня лекарств могут подавлять его развитие.

Во время эксперимента исследователи использовали ингибиторы трансляции, подавляющие процесс синтеза белка, в котором участвуют рибосомы, транспортная РНК и матричная РНК.

Так ими были найдены вещества, препятствующие размножению коронавируса в культуре клеток: ими оказались рибавирин и 2-дезокси-D-глюкоза.

«Применяемый против гепатита и других инфекций рибавирин показывает эффективность в лечении коронавируса нового типа», — заявили научные эксперты, резюмируя результаты испытаний.

По их версии, рибавирин способен блокировать у клеток нового вируса механизм размножения, тормозя синтез белка, который содействует ему.

Исследование в этом направлении еще продолжится.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще одним известным препаратом, который может бороться с коронавирусом, в Японии назвали «нелфинавир». В то же время в США уверены, что для борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа можно успешно применять «любимое средство Дональда Трампа» под названием «гидроксихлорохин».

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