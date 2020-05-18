Мир

Более 100 тысяч членов экипажей круизных лайнеров до сих пор дрейфуют в море из-за карантина

Из-за карантина в море застряли по меньшей мере 100 тысяч членов экипажей круизных лайнеров, которые не могут сойти на берег вот уже больше двух месяцев. Многие из них, как сообщает издание Miami Herald, все это время не получают зарплаты. С 13 марта, после целого ряда случаев вспышки коронавируса на борту судов, круизная индустрия прекратила работу. Первая и самая крупная вспышка была зафиксирована на Diamond Princess — британском лайнере, находившемся у берегов Японии.

Большинство пассажиров смогли покинуть лайнеры в начале апреля. Но многие члены экипажей вынуждены до сих пор бесцельно скитаться и дрейфовать в морях. И неизвестно, кода им наконец разрешат причалить и вернуться домой.

Доведенные до отчаяния люди объявляют голодовки. И уже по меньшей мере два человека покончили с собой, выпрыгнув за борт.

«Я здесь в тюрьме», — рассказал 38-летний Гэн Сунгаралингум с судна Sky Princess компании Carnival Corp. А представители этой компании говорят, что всеми силами пытаются добиться репатриации своих сотрудников, однако это пока невозможно, поскольку порты не работают, границы закрыты и на путешествия по всему миру наложены ограничения.

Так, руководство компании MSC Cruises, заявило, что 95% сотрудников, который остаются в море, проживают в странах, которые закрыты на въезд.

Сообщается, что коронавирусом заразились в общей сложности 578 членов экипажей на разных лайнерах. Семеро из них умерли.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украину не без приключений вернули 170 моряков, из-за карантина застрявших в Германии.



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