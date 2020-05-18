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Живут вместе? Эктор Хименес-Браво удивил фото с известной женщиной
Популярный телеведущий, звезда и судья кулинарного шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво, который недавно разозлил сеть голым фото, удивил поклонников.
Известный кулинар показал фото, на котором он завтракает с коллегой — Лизой Глинской. «Доброе утро! У нас шоколадный чизкейк и кофе с молоком, а у вас?» — спросил он у поклонников.
Но пользователей сети заинтересовал не чизкейк, а совместный завтрак Эктора и Лизы. Они отметили, что у Глинской полотенце на голове, и сделали свои выводы.
«Вот и интрига открыта!», «У меня от любопытства и удивления выпал глаз! И это я не о торте с утра», «А вы что живете вместе?», «Вы что уже вместе просыпаетесь? Что у нее голова помыта», «Отлично смотритесь», «Вы женаты?», «Очень красивая пара», «Давно пора», — пишут комментаторы.
Напомним, ранее слухи о своем романе спровоцировали звездные кумовья Оля Цибульская и DZIDZIO (Михаил Хома).821
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