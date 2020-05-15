DZIDZIO и Оля Цибульская снялись в горячей фотосессии

Шоу-бизнес

Звездные кумушки Оля Цибульская, сбросившая 12 килограммов, и DZIDZIO (Михаил Хома) порадовали поклонников новой совместной работой. Артисты, которые дружат уже более 15 лет, выпустили совместный клип «Киця» и снялись в горячей фотосессии, спровоцировав новую волну слухов о романе. Но, как утверждают Оля и Михаил, они действительно испытывают чувства друг к другу. Но только дружеские. Каждый счастлив в своей семье.

«Я приехал выступать в один из региональных концертов на Западной Украине. Тогда таких было много. Услышал, что кто-то очень хорошо поет. Уже потом понял, что это еще школьница. Думаю, пойду к родителям — сделаю комплимент дочери. Как-то сразу эта мысль возникла и не сомневался ни секунды. Просто взял и подошел. От родителей узнал, что Оля собирается поступать на психологический факультет, и сказал, что это будет грех с таким голосом. На сцене будущий артист, это очевидно. Потом я еще не раз то говорил самой Оле, даже звонил на домашний. Это сейчас странно звучит, но мобильных тогда не было», — рассказал Михаил в интервью VIVA! о знакомстве с Олей.

Певица говорит, что была очарована его харизмой и талантом. «А еще эти искренние детские голубые глаза, которые пошли „по грибы“ и пропали на 10 лет. Я часто вспоминала Мишу перед сном … Словами: „Чтоб ты лопнул“. Можно делать вид, что мне все равно. Но некоторые люди всю жизнь так живут, обманывая себя. А я так не умею», — призналась Цибульская.

Напомним, недавно DZIDZIO впечатлил мощным клипом «Молитва за Украину».

Также премьерой клипа «Воспоминания» порадовала поклонников Настя Каменских.

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