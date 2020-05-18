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Происшествия

В Одессе огромное дерево рухнуло прямо на киоск с продавщицей: момент происшествия попал на видео

9:14 18 мая 2020
Упавшее дерево
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В сеть выложили видео ЧП в Одессе, где дерево рухнуло прямо на киоск, где продавались овощи. Ранее упавший огромный тополь раздавил машину в Киеве.

Видео из Одессы в сеть выложил ресурс «Х…я Одесса». «Дерево упало на Нежинской, 54 — угол Льва Толстого на киоск с овощами. С девушкой, которая торгует, все хорошо, только шоковое состояние», — говорится в комментарии к видео.

А вот и сам момент падения дерева.

Тем временем в Укргидрометцентре предупреждают, что в понедельник, 18 мая, в Украине ожидаются порывы ветра до 15−20 метров в секунду (первый уровень опасности, желтый). Исключения составят лишь южные и юго-восточные регионы. А в большинстве районов Одесской, Николаевской и Запорожской областей — чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале этого года на Одессу обрушился сильный шквальный ветер, скорость которого достигала 35 м в секунду. Было повалено более 400 крупных деревьев, одно из которых смертельно травмировало местную жительницу.

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