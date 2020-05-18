- 09:34 Еще одну королевскую свадьбу отменили из-за пандемии коронавируса
- 09:31 Гривня укрепила позиции в начале недели: сколько стоит доллар 18 мая
- 09:26 Соседка Анастасии Заворотнюк рассказала о ее здоровье
- 09:21 Когда банки и финансовые компании начнут штрафовать должников по кредитам
- 09:17 Легендарный футболист Дель Пьеро попал в больницу
- 09:14 В Одессе огромное дерево рухнуло прямо на киоск с продавщицей: момент происшествия попал на видео
- 09:10 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:06 Живут вместе? Эктор Хименес-Браво удивил фото с известной женщиной
- 09:04 Боевики атаковали ВСУ на Донбассе: много раненых
- 09:01 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 08:49 Более 100 тысяч членов экипажей круизных лайнеров до сих пор дрейфуют в море из-за карантина
- 08:33 «Повезло с пациентами»: известный врач растрогал сеть рассказом о борьбе с коронавирусом
В Одессе огромное дерево рухнуло прямо на киоск с продавщицей: момент происшествия попал на видео
В сеть выложили видео ЧП в Одессе, где дерево рухнуло прямо на киоск, где продавались овощи. Ранее упавший огромный тополь раздавил машину в Киеве.
Видео из Одессы в сеть выложил ресурс «Х…я Одесса». «Дерево упало на Нежинской, 54 — угол Льва Толстого на киоск с овощами. С девушкой, которая торгует, все хорошо, только шоковое состояние», — говорится в комментарии к видео.
А вот и сам момент падения дерева.
Тем временем в Укргидрометцентре предупреждают, что в понедельник, 18 мая, в Украине ожидаются порывы ветра до 15−20 метров в секунду (первый уровень опасности, желтый). Исключения составят лишь южные и юго-восточные регионы. А в большинстве районов Одесской, Николаевской и Запорожской областей — чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале этого года на Одессу обрушился сильный шквальный ветер, скорость которого достигала 35 м в секунду. Было повалено более 400 крупных деревьев, одно из которых смертельно травмировало местную жительницу.389
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...