Украина

В Украине запустят массовое ИФА-тестирование на наличие антител к COVID-19: кого проверят в первую очередь

В понедельник, 18 мая, будет подписан приказ о введении ИФА-тестирования на COVID-19, которое позволяет выявлять в крови человека антитела к коронавирусу.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, это позволить увеличить количество исследований, которое, в первую очередь, будут проводить людям с симптомами и клиническими проявлениями коронавирусной инфекции, а также контактным лицам, даже если симптомов COVID-19 нет.

«Будут тестироваться все группы риска, в том числе, сотрудники полиции, Нацгвардии… Категории, которые определены в алгоритме, будут тестироваться бесплатно», — добавил министр.

Эксклюзивный материал о том, что такое ИФА-тестирование и том, как долго следует ожидать анализа тестов, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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