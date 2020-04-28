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Украина

В Одесской и Сумской областях запускают массовое тестирование на антитела к COVID-19: что об этом известно

7:41 28 апреля 2020 183
лаборатория
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Украине выбраны регионы, где проведут массовое тестирование населения на антитела к коронавирусу. Цель тестирования — выявить пропущенные ранее случаи COVID-19.

Как сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, первыми под новую волну тестирований подпадут жители Одесской и Сумской областей. На Одесчине недавно пришлось закрыть город из-за вспышки коронавирусной инфекции. В Сумской области предполагаемая первая пациентка была очень контактной и могла заразить до сотни людей.

По информации Интерфакс-Украина, тестирование на коронавирус будет проводиться методом ИФА (иммуноферментного анализа). Этот способ высокочувствительный, но при этом сравнительно недорогой и несложный, потому позволяет обеспечить массовость.

«Тестирование позволит ретроспективно выявить наличие антител и посмотреть, были ли пропущены случаи заболевания… ИФА-тесты к нам уже зашли… Сейчас мы тестируем 5−6 тысяч (образцов) в сутки… Дальше наша задача увеличить до 80 тысяч в неделю», — рассказал Ляшко.

Напомним, Одесская и Сумская области стоят в нижней части списка по числу выявленных случаев коронавируса. Первая в этом грустном рейтинге Черновицкая область, на второй позиции — Киев.

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