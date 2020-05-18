Украинцы оценили год президентства Зеленского: опубликованы результаты опроса

Украина

Несмотря на то, что президент Владимир Зеленский начал терять популярность в соцсетях, по результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», год президентства Зеленского на «отлично» или «хорошо» оценивают треть опрошенных украинцев. Еще треть очень недовольна правлением шестого президента, а 40 процентов ставят оценку «удовлетворительно».

Относительно худшие оценки президенту Зеленскому дали респонденты востока, жители городов, люди старшего возраста, избиратели Порошенко и Бойко. В то же время, молодежь, жители юга, центра и запада дали относительно лучшие оценки.

В качестве достижения президента опрошенные отметили освобождение заложников и борьбу с коронавирусом.

Средние оценки получили такие процессы как объединение страны, международная политика, укрепление обороноспособности, социальная защита населения, обновление кадров во власти, реформирование образования.

Хуже всего опрошенные оценили уменьшение влияния олигархов на политику, земельную и медицинскую реформы, борьбу с коррупцией, экономическое развитие и прекращение огня на Донбассе.

Чаще всего плохие оценки в различных сферах давали Зеленскому сторонники Юрия Бойко и Петра Порошенко.

Несмотря на это, в таких сферах как борьба с коррупцией, медицинская и земельные реформы и уменьшение влияния олигархов на политику негативные оценки дали также не менее трети сторонников действующего главы государства.

В целом, треть опрошенных оценивают направление движения страны как правильное, половина — как неправильное, еще 17% затруднились ответить. Более положительно оценивают ситуацию молодые респонденты, сторонники президента Зеленского и партии «Слуга народа».

Опрашивали 3 тысячи жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не более 1,8%. Опрос проведен 12−13 мая 2020 года.

Напомним, согласно данным Киевского международного института социологии, по состоянию на середину апреля, за Зеленского готовы были голосовать 27,7% опрошенных. Меду тем, в Офисе президента не исключают, что Владимир Зеленский может повторно баллотироваться на высший государственный пост в Украине.

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