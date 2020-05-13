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Украина

У Зеленского намекнули, что он одним президентским сроком не ограничится

15:25 13 мая 2020
Зеленский
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Офисе президента Украины не исключают, что Владимир Зеленский, за которого в апреле 2020 года были готовы голосовать 27,7 процентов украинцев, может повторно баллотироваться на высший государственный пост, передает «Гордон».

Такую точку зрения высказал первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов, хотя и добавил, что это его личное мнение, и что эту тему с Зеленским он не обсуждал.

«Я все-таки считаю, что будет какое-то продолжение каденции… Почему? Потому что, действительно, пяти лет мало для политики, чтобы что-то изменить», — сказал Трофимов и добавил: «Я не могу решать за президента — идти ему или нет и что делать. Как бы там ни было, еще много времени, чтобы что-то делать, менять, делать выводы… Это будет исключительно его решение».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный депутат Украины восьмого созыва Борислав Береза, ссылаясь на источники в Офисе президента, сообщил, что вскоре у ОП может появиться новый руководитель — Зеленский ищет замену Андрею Ермаку.

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