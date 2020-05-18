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Шоу-бизнес

Нельзя после инсульта: Дядя Жора с женой на руках взволновал сеть (фото)

10:54 18 мая 2020
Дядя Жора
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярный украинский комик и шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский), который недавно перенес инсульт, снова взволновал поклонников

Как только шоумена выписали из больницы, он устроил себе выходные с семьей — поход в кафе, прогулка в Ботаническом саду.

Жена Дяди Жоры опубликовала фото, на котором муж держит ее на руках.

Мичковские

«Таки успели на фотосессию в сирени. Дождь и холод не остановил нас (ну, как нас, меня) постоянно приходится уговаривать своих, а потом, когда смотрят фото, довольны, что послушали меня», — подписала Наталья Мичковская снимок.

Мичковская

Поклонники встревожились. «Добиваем мужа», «Так-так-так, дяде Жоре все, что больше 5 кг, поднимать нельзя», — пишут они.

Дядя Жора

Раскритиковали пользователи сети и то, что артист сидит на летней площадке в кафе. «Дядя Жора. В постель. Отдыхать. Вы после болезни», — напоминают они.

Дядя Жора

Напомним, ранее Дядя Жора рассказал «ФАКТАМ» о причинах инсульта.

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