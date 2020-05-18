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Нельзя после инсульта: Дядя Жора с женой на руках взволновал сеть (фото)
Популярный украинский комик и шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский), который недавно перенес инсульт, снова взволновал поклонников
Как только шоумена выписали из больницы, он устроил себе выходные с семьей — поход в кафе, прогулка в Ботаническом саду.
Жена Дяди Жоры опубликовала фото, на котором муж держит ее на руках.
«Таки успели на фотосессию в сирени. Дождь и холод не остановил нас (ну, как нас, меня) постоянно приходится уговаривать своих, а потом, когда смотрят фото, довольны, что послушали меня», — подписала Наталья Мичковская снимок.
Поклонники встревожились. «Добиваем мужа», «Так-так-так, дяде Жоре все, что больше 5 кг, поднимать нельзя», — пишут они.
Раскритиковали пользователи сети и то, что артист сидит на летней площадке в кафе. «Дядя Жора. В постель. Отдыхать. Вы после болезни», — напоминают они.
Напомним, ранее Дядя Жора рассказал «ФАКТАМ» о причинах инсульта.288
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