«Начинается новая жизнь»: Евгений Филатов впервые прокомментировал рождение первенца

Шоу-бизнес

Лидер The Maneken Евгений Филатов, которому жена Наталья Жижченко (солистка проекта ONUKA) родила сына, впервые прокомментировал отцовство. Он, не скрывая эмоций, признался, что переживает невероятные ощущения. Говорит, что рождение сына изменило их с Натой жизнь.

«Это абсолютно новые ощущения. Начинается новая жизнь. Я в предвкушении, очень воодушевлен и вдохновлен на новые подвиги», — рассказал Евгений в эфире «Сніданку з 1+1».

Евгений также объяснил, почему сына решили назвать Александром.

«Сына назвали Саша, потому что у Наточки дедушку звали Саша. Брата зовут Саша. Отца зовут Саша. То есть она как-то так полностью окружена. И мне, в принципе, тоже нравится это имя, поэтому мы приняли такое решение и совершенно счастливы этим», — рассказал Филатов.

Напомним, Ната и Евгений вместе уже восемь лет. Четыре года назад они официально оформили брак. Пара предпочитает не афишировать личную жизнь. Рождение ребенка стало большим сюрпризом для поклонников артистки.

Напомним, к рождению третьего ребенка готовится звездная пара — певица Alyosha и Тарас Тополя.

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