Украина

В Украине вернули контроль над ценами: что изменится

В понедельник, 18 мая, в Украине вступило в силу постановление правительства о государственном регулировании цен на товары, имеющие важную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения. В начале апреля Кабмин ввел госрегулирование цен на основные продукты питания, а также лекарства, применяемые при лечении ОРВИ, санитайзеры и средства на основе спирта, защитную экипировку.

В Госпродпотребслужбе разъяснили, что госрегулирование будет осуществляться до окончания карантина путем декларирования изменения розничных цен в случае их роста.

Постановление правительства касается только розничных цен. Субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену на 5 и более процентов.

Применяться задекларированные повышенные розничные цены будут в разные сроки, все зависит от процента их повышения:

- в случае повышения цен на 15% и более — применение розничной цены возможно не ранее чем через 30 дней, без учета дня декларирования;

- в случае повышения цен на 10% и более, но менее 15%, — применение розничной цены возможно не ранее чем через 14 дней, без учета дня декларирования;

- в случае повышения цен на 5% и более, но менее 10%, — применение розничной цены возможно не ранее чем через три дня, без учета дня декларирования.

Если рост цен произошел вследствие окончания срока действия скидок, декларировать изменение не нужно.

Декларирование подлежит розничная цена, которая повышается на 5% и более процентов, действовавшая до введения скидки.

С Реестром розничных цен на товары можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в Украине с начала года на треть выросли цены на гречневую крупу, на 20 процентов — на яблоки и почти в два раза на репчатый лук.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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