- 12:39 Конфликты с коллегами и проблемы: гороскоп на 19 мая для всех знаков зодиака
- 12:38 Стоимость доллара и евро продолжает падать: что будет с курсами к концу недели
- 12:38 Лейтенант запаса ВС РФ пытался провезти в Украину два автобуса с иностранцами: детали инцидента
- 12:36 Не называют по именам: стало известно о показательном отношении россиян к переговорщикам в Минске от ОРДЛО
- 12:34 Смягчение карантина в Киеве: Кличко рассказал, какие ограничения снимут после 22 мая
- 12:22 Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
- 12:10 Елена Степаненко в платье на голое тело взбудоражила поклонников
- 12:09 В Минздраве сделали важное заявление об украинских ПЦР-тестах на коронавирус
- 12:03 Звезда «Челси», переболевший коронавирусом, загремел в полицию после интима с моделью
- 11:59 Доказательства для Гааги: в сети показали архивное видео переброски военной техники для захвата Крыма
- 11:59 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
- 11:43 Нардеп требует объяснений от министра Криклия в связи со скандалом из-за поставок еды для «Интерсити» — СМИ
В Украине вернули контроль над ценами: что изменится
В понедельник, 18 мая, в Украине вступило в силу постановление правительства о государственном регулировании цен на товары, имеющие важную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения. В начале апреля Кабмин ввел госрегулирование цен на основные продукты питания, а также лекарства, применяемые при лечении ОРВИ, санитайзеры и средства на основе спирта, защитную экипировку.
В Госпродпотребслужбе разъяснили, что госрегулирование будет осуществляться до окончания карантина путем декларирования изменения розничных цен в случае их роста.
Постановление правительства касается только розничных цен. Субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену на 5 и более процентов.
Применяться задекларированные повышенные розничные цены будут в разные сроки, все зависит от процента их повышения:
- в случае повышения цен на 15% и более — применение розничной цены возможно не ранее чем через 30 дней, без учета дня декларирования;
- в случае повышения цен на 10% и более, но менее 15%, — применение розничной цены возможно не ранее чем через 14 дней, без учета дня декларирования;
- в случае повышения цен на 5% и более, но менее 10%, — применение розничной цены возможно не ранее чем через три дня, без учета дня декларирования.
Если рост цен произошел вследствие окончания срока действия скидок, декларировать изменение не нужно.
Декларирование подлежит розничная цена, которая повышается на 5% и более процентов, действовавшая до введения скидки.
С Реестром розничных цен на товары можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в Украине с начала года на треть выросли цены на гречневую крупу, на 20 процентов — на яблоки и почти в два раза на репчатый лук.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»230
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...