Украина

Лук подорожал вдвое: названы продукты, которые взлетели в цене с начала года

Несмотря на то, что крупные торговые сети Украины договорились о снижении цен на самые востребованные в период карантина товары, в Украине подорожали гречка, лук и яблоки.



По данным Государственной службы статистики, больше всего выросли в цене с начала этого года гречневая крупа (на 30%), яблоки почти на 20%, лук в два раза. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сейчас килограмм гречки обойдется украинцам в 35 гривен, лука — в 18,5 гривен. Килограмм яблок, по данным госстата, стоит более 19 гривен, но в реальности хорошие яблоки можно купить за 30−40 гривен.

При этом стоит отметить, что подешевели яйца, куриное филе и тушки, а также пшено.

Напомним, в конце марта-начале апреля резко выросли цены на ключевые продукты питания: муку и крупы, фрукты (особенно подорожали лимоны), овощи, мясо. В начале апреля в Кабмине заявили о введении госрегулирования цен на 10 основных продуктов питания.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»





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