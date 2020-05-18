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Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Во вторник, 19 мая, осадки в Украине ожидаются в западной, северной и большинстве центральных областей страны.
«Вторая половина мая покатилась вперед, но погода — как зачарованная. Периодические дожди, низковатые градусы, особенно ночью, когда растения хотят подрасти. Во вторник, 19 мая, синоптическая ситуация — дежа вю», — констатирует синоптик Наталья Диденко, упоминающая об атмосферном фронте с севера, который принесет в страну осадки.
По ее прогнозам, дожди пройдут на западе, севере страны, а также в большинстве центральных областей и в Харьковской области. На юге Украины, в Луганской и Донецкой областях будет преобладать сухая погода. А в Днепропетровской дождь может пойти ближе к вечеру.
«Температура воздуха ближайшей ночью — лишь только + 6 + 9 градусов, на севере местами — до + 3 + 7 градусов, в южной части — до + 8 + 13 градусов. Днем ожидается до + 14 + 20 градусов, на юге — до +22 градусов, на западе — до + 18 + 24 градуса, на крайнем севере — до + 9 + 13 градусов. Волчок, а не температура», — пишет синоптик на своей страничке в соцсетях.
В Киеве 19 мая ожидается дождь, ночью — до +7 градусов, днем — до +17 градусов.
«Со вторника еще немного похолодает. К выходным умеренно теплая или прохладная погода удержится. С периодическими дождями. Чуть больше тепла „отвесит“ нам май уже до со следующей недели», — обнадеживает Наталья Диденко.
Эксклюзивный материал о том, какой будет погода в Украине летом, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».194
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